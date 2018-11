POL-PPTR: Unbekannte zünden Sperrmüll in Ehrang an

Trier (ots) - Bisher unbekannte Täter haben am vergangenen Samstagabend, 17. November, Sperrmüll in der Niederstraße in Trier-Ehrang angezündet. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei bemerkten Zeugen gegen 18.20 Uhr das Feuer in Höhe des Hauses Nr. 38. Offenbar war vor dem Haus gelagerter Unrat in Brand geraten. Die Brandermittler gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. An der Hausfassade entstand Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Brandstiftung geben können, sich mit der Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2211 oder 0651/9779-2290 in Verbindung zu setzen.

