POL-EN: Sprockhövel - Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Weststraße

Sprockhövel (ots) - Am Samstag, den 24.11.2018 gegen 20.04 Uhr gelangte ein unbekannter Täter nach Aufbrechen eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Weststraße. Ob und was der Täter dort entwendete wird derzeit noch ermittelt. Der Täter flüchtete im Anschluss unerkannt.

