POL-PDKH: Brand in Bad Sobernheim am 20.06.2019

Bad Kreuznach (ots)

Am 24.06.2019 erfolgte durch die Kriminalpolizei Bad Kreuznach unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen die Brandursachenermittlung bei der Firma Polymer in Bad Sobernheim. Im Ergebnis konnte die Brandursache nicht zweifelsfrei geklärt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen jedoch nicht vor. Bei dem Brand am 20.06.2019 entstand ein Schaden von ca. 1 Millionen Euro.

