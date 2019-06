Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Kreuznach (ots)

Am 24.06.19 um 21:13 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass soeben ein Autofahrer in der Straße Steinkaut in Bad Kreuznach gegen eine Straßenlaterne gestoßen sei. Im Anschluss sei der Fahrer mit dem Pkw weggefahren. Der Zeuge erklärte, dass er den Eindruck hatte, dass der Fahrer des Pkw betrunken gewesen sei. Der Zeuge hatte das Kennzeichen des Fahrzeuges abgelesen. An der Halteranschrift konnte ein 26 Jahre alter Mann als Fahrer ermittelt werden. Er war sichtlich alkoholisiert. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwarten eine Geldstrafe und ein mehrmonatiges Fahrverbot. An der Laterne entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell