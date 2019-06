Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: 8-jähriges Kind löst Zimmerbrand aus

Hargesheim, Paul-Klee-Straße (ots)

Am heutigen Tag gegen 12:50 Uhr kam es zu einem Zimmerbrand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses.

Ein 8-jähriger Junge hatte in einem unbemerkten Augenblick mit einem Feuerzeug gezündelt und dadurch eine Bettdecke in Brand gesetzt. Dieses Feuer griff auf das Bett und weiteres Inventar über. Zwei Personen versuchten das Feuer zu löschen, was jedoch nicht gelang. Erst die zügig eintreffende Feuerwehr konnte den Brand letztlich löschen.

Das Kinderzimmer wurde stark in Mitleidenschaft gezogen und das Obergeschoss ist derzeit nicht bewohnbar. Weiterhin erlitten zwei Personen Rauchgasintoxikationen. Sie und der, nach aktuellem Stand, unverletzte Junge wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Kriminalpolizei hat mittlerweile Ermittlungen eingleitet.

