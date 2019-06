Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht

Bockenau, Waldböckelheimer Straße (ots)

Am Freitag, 21.06.2019 wurde in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der Waldböckelheimer Straße an einem Anwesen die unterster Stufe einer Außentreppe durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher, der die Straße aus Richtung Ortsmitte in Richtung Waldböckelheim befuhr, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug handeln. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000,-EUR.

Zeugen melden sich bitte bei:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell