Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Ladendieb ertappt

Rülzheim (ots)

Ware im Wert von 28 EUR erbeutete ein 23 - Jähriger bei einem Ladendiebstahl am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr bei einem Einkauf in einem Markt in Rülzheim. Der Ladendetektiv hatte den Dieb nach Passieren des Kassenbereichs kontrolliert und die Polizei verständigt. Der Beschuldigte räumte die Tat gegenüber den Polizisten ein. Er hatte die Gegenstände in seinem mitgeführten Rucksack versteckt.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell