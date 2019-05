Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Gartenlaube

Germersheim (ots)

Gestohlene Bierflaschen und Sachschaden in Höhe von 200 EUR sind die Folge eines Einbruchs in eine Gartenlaube zwischen dem 19 und 22.05.2019. Der bis dato unbekannte Täter beschädigte zunächst ein Zaunelement und entfernte im Anschluss gewaltsam ein Vorhängeschloss, hierdurch gelangte der Täter in die Laube. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 bzw. per Mail pigermersheim@polizei.rl.p.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



