Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Nötigung im Straßenverkehr Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach - Saline Theodorshalle (ots)

Am 18.06.2019 gegen 15:30 Uhr führten mehrere Beamte der PI Bad Kreuznach eine stationäre Verkehrskontrolle im Salinental durch, als ein PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug zunächst von der Anhalteörtlichkeit flüchtete. Bei seiner Fahrt in Richtung Bad Münster dürfte der männliche Fahrer mehrere Fahrzeuge genötigt haben zur Seite zu fahren und auch unzulässig überholt haben.

Fahrzeugführer, welche durch einen BMW, Modell 320i in der Farbe blau in dem genannten Zeitraum in Fahrtrichtung Bad Münster genötigt oder bedrängt wurden, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle unter der Telefonnummer 0671-8811101 in Verbindung zu setzen.

