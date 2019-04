Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Helferskirchen (ots)

Am 04.04.2019 gegen 17.07 Uhr ereignete sich auf der Stecke Siershahn - Helferskirchen (L303) ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Der Geschädigte befuhr mit seinem Opel Astra die Strecke in Gegenrichtung, als ihm am Ausgang einer Kurve ein bronzefarbener VW Polo auf seiner Fahrspur entgegen kam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der Geschädigte ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Unfallverursachende VW Polo setzte seine Fahrt in Richtung Helferskirchen fort. Zeugen die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Montabaur in Verbindung zu setzen.

