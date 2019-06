Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit E-Scooter

55543 Bad Kreuznach, Alzeyer Straße (ots)

Am Freitag, den 21.06.2019, um 19.55 Uhr, kam es in der Alzeyer Straße zum Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem PKW. Eine 20-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Alzeyer Straße in Richtung Innenstadt. Ein 33-Jähriger überquerte am Kreisverkehr zur John-F.-Kennedy-Straße die Fahrbahn und wurde von der Heranwachsenden aus der Verbandsgemeinde Wöllstein erfasst. Der Fahrer des elektrobetriebenen Tretrollers erlitt durch den Zusammenstoß eine Fraktur am Arm und mehrere Prellungen, er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An PKW und E-Scooter entstand Sachschaden.

