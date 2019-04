Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem (kaw) Am 29.04.2019 in der Zeit von 08:00 Uhr - 13:00 Uhr ist es auf einem frei zugänglichen Parkplatz der Firma Meteor in der Ernst-Deger-Str. zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den ordnungsgemäß, in einer Parkbucht, geparkten Pkw einer 36-jährigen Frau aus Bornum. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen roten Pkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

