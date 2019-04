Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht Harsum (Wei)

Hildesheim (ots)

In der Zeit von Mo., 29.04.19, 14:00-18:15 Uhr wurde der Pkw Renault Megane Scenic, welcher vor der Zufahrt der Marienapotheke ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand auf dem dortigen Parkstreifen geparkt stand, vermutlich durch einen anderen Pkw beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro. Hinweise bitte an Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

