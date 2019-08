Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bröckel - Unfallopfer verstorben

Celle (ots)

Der 54-jährige Beifahrer eines Ford Fiesta, der am frühen Morgen des 30.07.2019 in der Bahnhofstraße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde (siehe Pressemitteilung vom 30.07.2019), ist am 06.08.2019 im Krankenhaus verstorben. Die 23 Jahre alte Fahrzeugführerin war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Wohnhaus geprallt.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Hier können Sie unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59457/4335865

