Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Handy am Pröbstingsee gestohlen

Borken (ots)

Der sommerliche Badespaß blieb am Mittwoch für eine 25 Jahre alte Borkenerin leider nicht ungetrübt: Ein Unbekannter ließ ihr Handy mitgehen als sich die junge Frau am Pröbstingsee aufhielt. Die Tat muss sich im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 16.35 Uhr ereignet haben. Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, zum Schwimmen möglichst keine Wertsachen mitzunehmen. Diebe nutzen immer wieder die Gelegenheit, die sich dadurch für sie bietet. Wo möglich, sollten Gegenstände wie Portemonnaie, Schlüssel oder Handy in einem Schließfach deponiert werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell