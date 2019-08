Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bockelskamp - Dieseldiebe unterwegs

Celle (ots)

Rund 250 Liter Diesel erlangten bisher unbekannte Täter aus dem Tank einer Beregnungsanlage auf einem Kartoffelacker in der Gemarkung Bockelskamp. Die Tat ereignete sich vermutlich in der Zeit vom 03.08. bis 08.08.2019 auf einem Acker im Bereich der Verlängerung des Klosterwiesenweges. Die Diebe ließen außer dem Kraftstoff noch die Starterbatterie der Anlage mitgehen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeistation in Wienhausen unter 05149/8071 oder die Polizeistation in Wathlingen unter 05144/98660 entgegen.

