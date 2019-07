Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bröckel - PKW prallt gegen Hauswand +++ Fahrer und Beifahrer schwer verletzt

Celle (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden kam ein Ford Fiesta aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße, Höhe Genossenschaftsstraße. Im Bereich der Kollisionsstelle stürzte eine Wand ein, so dass der Gebäudeteil, ein Heizungsraum, durch die Feuerwehr abgestützt werden musste. Die 23 Jahre alte Fahrerin aus Wathlingen sowie ihr 54 Jahre alter Beifahrer kamen schwerverletzt ins Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden.

