Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Tatverdächtige nach Einbruch in Schule erwischt

Paderborn (ots)

(mb) Am Mittwoch hat die Polizei kurz nach einem Einbruch in eine Schule am Schatenweg drei Tatverdächtige (15/16/18) dingfest gemacht.

Eine Mitarbeiterin der Schule hielt sich gegen 18.55 Uhr allein im Mastbrucher Schulgebäude auf. Sie näherte sich dem Lehrerzimmer und bemerkte sie darin eine Person, die etwas suchte. Als der Jugendliche die Zeugin bemerkte ergriff er die Flucht aus dem Gebäude. Die Zeugin konnte noch angeben, dass der Verdächtige Richtung Sportplatz rannte. Im Lehrerzimmer waren mehrere Schränke durchwühlt worden. Teilweise lag der Inhalt auf dem Boden davor. Sowohl die alarmierte Polizei als auch die Mitarbeiterin fanden keine Einbruchspuren. Allerdings war bereits eine Woche zuvor ein Einbruch in die Schule verübt worden, bei dem unter anderem Generalschlüssel entwendet wurden.

Die eingesetzten Polizisten fanden im Außenbereich einen Rucksack in dem der Name des mutmaßlichen Besitzers auf Schriftstücken zu finden war sowie eine Tasche mit dem Schulaufdruck. Nahe des Sportplatzes stießen die Polizeibeamten auf drei Jugendliche im Alter von 15, 16 und 18 Jahren. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Rucksack einem der Verdächtigen gehörte. Bei Durchsuchungen der Personen wurde unter anderem einer der gestohlenen Generalschlüssel aufgefunden. Die Polizei stellte den Schlüssel sowie weitere Beweismittel sicher.

Gegen die drei Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Diebstahls eingeleitet.

