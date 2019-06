POL-PB: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Autoeinbrecher

Polizei Paderborn

(mb) Kurz nach einem Autoeinbruch in Schloß Neuhaus an der Kaiser-Heinrich-Straße hat die Polizei am Dienstagvormittag einen Tatverdächtigen festgenommen.

Eine Autobesitzerin (33) parkte ihren Pkw gegen 08.05 Uhr am Straßenrand der Kaiser-Heinrich-Straße. Als sie nach 10 Minuten zurückkam war eine Autoscheibe zerstört und ihre Handtasche vom Beifahrersitz entwendet worden. Sie erinnerte sich an einen verdächtigen Mann, der sich in der Nähe aufhielt, als sie den Wagen verließ. Die Frau alarmierte die Polizei und gab eine detaillierte Personenbeschreibung des Verdächtigen an.

Etwa eine Stunde nach der Tat fiel einer Polizeistreife in der Paderborner Innenstadt am Kamp ein Radfahrer auf. Der Mann entsprach der Beschreibung des Tatverdächtigen. Er beschleunigte sein Rad, als er die Streife bemerkte. Die Beamten stoppten den Radler und kontrollierten ihn. In seinem Rucksack fanden sie Beutestücke aus der entwendeten Handtasche - unter anderem das Handy und die Bankkarten des Opfers. Am Arm wies der 43-Jährige eine frische Verletzung auf.

Der Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz wurde festgenommen. Er ist bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten vorbestraft und erst Ende Mai aus der Haft entlassen worden. Am Mittwoch wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter am Paderborner Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

