POL-PB: Besitzer von Fahrrad und Bohrhammer gesucht

Paderborn (ots)

Die Kreispolizeibehörde Paderborn sucht die Besitzer eines Fahrrads und eines Bohrhammers. Beide stammen mutmaßlich aus dem Diebesgut eines Einbrechers, der am frühen Morgen des 28. Mai in mehrere Keller in der Straße Wilhelmshöhe in Paderborn eingebrochen war. Dank aufmerksamer Zeugen konnte ihn die Polizei damals auf frischer Tat ertappen (s. Pressebericht vom 29.05.2019).

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein dunkelfarbiges Herrenrad mit Gepäckträger. Das Vorderrad ist an einer silbernen Federung befestigt. Dazu ist am Rahmen ein Zahlenschloss angebracht. Die Marke des Rades wurde möglicherweise durch den Dieb entfernt und ist nicht mehr lesbar. Der Bohrhammer ist ein Modell der Marke Bosch. Er wird in einem auffälligen gelben Koffer mit schwarzer Aufschrift transportiert. Das mutmaßliche Diebesgut könnte aus den weiteren Kellerräumen im Bereich der Wilhelmshöhe stammen.

Die Polizei bittet die Besitzer, sich über die Telefonnummer 05251-3060 zu melden. Gleiches gilt für Personen, die weitere Hinweise geben können.

