Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim: Mehrere LED Fernsehgeräte entwendet

Schwegenheim (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den am Tankhof in Schwegenheim abgestellten Sattelauflieger auf und entwendeten mehrere LED Fernseher der Marke Samsung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein genauer Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zu einem ähnlichen gelagerten Vorfall kam es in der Nacht vom 21.02. auf den 22.02.2019 ebenfalls am Tankhof in Schwegenheim. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an: Simone Diehl

Polizeiinspektion Germersheim





Telefon: 07274/958-110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell