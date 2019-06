Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Campingplatz-Verwaltung

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Mittwoch ist in das Verwaltungs- und Gastronomiegebäude des Campingplatzes am Lippesee eingebrochen worden.

Die Täter hebelten ein Bürofenster des Gebäudes an der Platzzufahrt auf und stiegen ein. Im Gebäude wurden weitere Türen zum Gastronomiebereich aufgebrochen. Die Einbrecher rissen einen Tresor aus der Verankerung und schleiften ihn nach draußen. Wie der weitere Abtransport erfolgte ist unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

