POL-PDLD: Diebstahl von Hubwagen 15.04.2019, 19:00 Uhr bis 17.04.2019, 15:45 Uhr

Landau (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten einen Hubwagen, welcher mit einer Plane verdeckt wurde, in der Queichheimer Hauptstraße aus dem rückwärtigen Bereich einer umzäunten Baustelle.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

