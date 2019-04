Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden, 17.04.2019, 11:15 Uhr

Landau (ots)

Ein PKW-Fahrer musste in der Weißenburger Straße an einem dortigen Zebrastreifen verkehrsbedingt anhalten. Der 16-jährige Führer eines Leichtkraftrades erkannte dies zu spät und fuhr aufgrund fehlenden Sicherheitsabstandes auf den vor ihm befindlichen PKW auf und fiel mit seinem Leichtkraftrad zu Boden.Hierbei erlitt der 16-Jährige einen gebrochenen Unterarm und wurde in ein anliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell