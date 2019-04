Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kleinfischlingen - Leichtverletzter Motorradfahrer

Kleinfischlingen (ots)

In der Hauptstraße kollidierte am gestrigen Abend (17 Uhr) ein 65-jähriger Motorradfahrer infolge ungenügenden Seitenabstands mit einem geparkten Fahrzeug und erlitt hierbei leichte Verletzungen an seiner Hand. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

