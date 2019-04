Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großfischlingen - Auto verkratzt

Großfischlingen (ots)

Die Polizei interessiert derzeit, wer im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag bis Freitag (11.04., 12 Uhr bis 12.04., 10.30 Uhr) in der Gartenstraße mit einem spitzen Gegenstand einen ca. 65 cm langen Kratzer in den Kotflügel eines geparkten Fahrzeugs geritzt hat. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

