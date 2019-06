Polizei Paderborn

POL-PB: Wieder Anrufe von falschen Polizisten

Kreis Paderborn (ots)

(mb) In Paderborn und Stadtteilen sowie in Bad Lippspringe sind am Dienstag wieder Anrufe von Betrügern, die sich als Kriminalbeamte ausgaben, in den Haushalten von Senioren eingegangen.

Sechs Männer und Frauen im Alter von 68 bis 85 Jahren meldeten sich in der Mittagszeit bei der Polizei. In einigen Fällen hatten sich die Täter als Kriminalbeamte vom BKA aus Wiesbaden vorgestellt. Die Angerufenen sollten nach Wiesbaden kommen, um eine Aussage zu machen. Die vermeintlichen Opfer ließen sich auf keine Gespräche ein und legten sofort auf. Vermutlich versuchen die Betrüger ihre Opfer mit einer veränderten Masche zu verängstigen und unter Druck zu setzen.

Die Polizei rät, folgende Ratschläge zu beachten:

- Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt.

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

