Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei stellt flüchtige Zigarettendiebe

Celle (ots)

Zwei männliche Personen betraten gestern Abend (Sonntag, 28.07.2019) gegen 21:35 Uhr eine Tankstelle an der Hannoverschen Heerstraße. Einer der beiden Männer trat an den Verkaufstresen und ließ sich zwei Schachteln Zigaretten aushändigen. Er verlangte nach weiteren Waren, diese wurden ihm jedoch verwehrt mit der Aufforderung, zuerst die Zahlung zu tätigen. Nach kurzer Diskussion schnappte sich der dreiste Dieb die Zigaretten und flüchtete mit seinem Komplizen aus dem Shop. Die herbeigerufenen Polizeibeamten fahndeten im Nahbereich und entdeckten schließlich zwei Personen auf die die Beschreibung passte. Die Täter versuchten noch zu Fuß zu flüchten, jedoch liefen die Polizisten deutlich schneller und schnappten beide nach kurzer Flucht. Die beiden 21 und 27 Jahre alten Täter indischer Herkunft wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Weil sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, müssen sie damit rechnen, bis zur Gerichtsverhandlung in Haft bleiben zu müssen.

