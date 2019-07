Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - 81-Jähriger zieht Schreckschusswaffe nach Streit unter Autofahrern

Celle (ots)

Gestern Nachmittag (Sonntag, 28.07.2019) gerieten zwei 81 und 37 Jahre alte Autofahrer in Klein Hehlen miteinander in Streit über die jeweilige Fahrweise des anderen. Beide Männer hielten ihre PKW schließlich im Groß-Hehlener-Kirchweg an. Noch bevor Worte gewechselt wurden, zog der Ältere einen schusswaffenähnlichen Gegenstand hervor, so dass der jüngere Mann sich bedroht fühlte und die Polizei rief. Der Ältere erklärte später, er habe sich ebenfalls bedroht gefühlt und gedacht, der Jüngere habe ihn schlagen wollen. Der Senior fuhr davon, konnte jedoch kurze Zeit später durch die Polizisten im Nahbereich außerhalb seines Fahrzeugs auf einem Grundstück angetroffen werden. Er verhielt sich seltsam und begab sich in eine Scheune. Die Polizeibeamten folgten dem Mann und forderten ihn laut und nachdrücklich auf, die Hände hochzunehmen. Als der Mann der Aufforderung nicht nachkam, fackelten die jungen Beamten nicht lange, brachten den älteren Herrn zu Boden und legten ihm Handschellen an. In der Hosentasche fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe. Eine weitere Schreckschusswaffe lag in seinem Auto. Der Waffenbesitzer erklärte dazu, er fühle sich in Deutschland nicht mehr sicher. Die Polizisten beschlagnahmten die Waffen und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Der Beschuldigte verfügte zwar über Waffenbeisitzkarten, jedoch nicht über den kleinen Waffenschein. Daher durfte er die Waffen nicht außerhalb seines befriedeten Besitztums führen.

