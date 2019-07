Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbrüche in Kirchen

Celle (ots)

In der Zeit von Freitag, den 26.07. bis Sonntag, den 28.07. drangen Einbrecher in zwei nahegelegene Kirchen in den Stadtteilen Heese und Wietzenbruch ein. Nachdem die Täter jeweils ein Fenster aufgehebelt hatten, entwendeten sie aus den Kirchen Unterhaltungselektronik sowie einen Tresorwürfel. Hinweise nimmt die Polizei Celle unter 05141-277-0 entgegen.

