Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebe werden beim Einladen von ca. 20 Autoreifen aus einem Autohaus auf frischer Tat betroffen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (ske) Am Montag, den 27.05.2019 kam es gegen 00:07 Uhr zu einer Alarmauslösung in einem Autohaus in der Straße Daimlerring in 31135 Hildesheim.

Durch die Polizei Hildesheim konnte zeitnah festgestellt werden, dass ca. 20 fabrikneue Autoreifen auf einer Rasenfläche zu einem offenstehenden Sprinter zwischengelagert worden waren. Der Sprinter selbst befand sich auf einem Feldweg ca. 50 Meter von der Wankelstraße entfernt. Im Sprinter befanden sich Einbruchswerkzeug und div. Alkoholika.

Gegen 00:14 Uhr wurden dann zwei männliche Peiner im Alter von 28 und 36 Jahren in der Wankelstraße festgestellt, welche offensichtlich bei der Tatbegehung gestört worden waren und sich nun im dortigen Gestrüpp versteckt hielten.

Beide Personen wurden vorläufig festgenommen und befinden sich derzeit weiterhin in Polizeigewahrsam.

Der Schadenswert der entwendeten Reifen wäre im vierstelligen Bereich gewesen.

