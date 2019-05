Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Trekkingrad entwendet

Hildesheim (ots)

Alfeld In der Nacht von Freitag, 24.05.2019 zum Samstag, 25.05.2019, wurde in Alfeld, Am Bahnhof, ein blaues 28er Trekkingrad mit silbernen Schutzblechen, einer 55-jährigen Alfelderin aus einem Fahrradständer neben dem Kiosk entwendet. Das Fahrrad war mit einem Panzerkabelschloss gesichert, hat eine 21-Gang-Kettenschaltung und einen schwarzen Gepäckträger. Hinweise auf das Fahrrad oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei Aleld unter Tel: 05181/91160./tsc

