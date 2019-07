Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Junger Mann am Wochenende von Unbekanntem verletzt - Zeugenaufruf!

Bad Münder (ots)

Die Polizei Bad Münder ermittelt derzeit gegen einen bislang unbekannten Fahrradfahrer wegen eines Körperverletzungsdeliktes und sucht zur Aufklärung des Falls weitere Zeugen.

Was ist passiert? Am gestrigen Dienstag erstattete das 21-jährige Opfer Strafanzeige gegen unbekannt. Der Vorfall selbst ereignete sich bereits am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag (29.06.2019) in der Zeit zwischen 03.00 und 03.30 Uhr.

Der junge Mann ging in diesem Zeitraum auf dem Geh- und Radweg entlang der Kreisstraße 72 von Bad Münder (Rahlmühler Straße) in Richtung Hamelspringe (Hamelspringer Straße). Sein mitgeführtes Fahrrad will er geschoben haben.

Ca. 50 Meter vor Ortseingang Hamelspringe wurde er nach eigenen Angaben vom Licht eines entgegenkommenden Fahrradfahrers geblendet, so dass er weder Fahrrad noch Fahrer erkennen konnte. Als der Unbekannte, es soll möglicherweise ein Mann gewesen sein, am Anzeigenerstatter vorbeifuhr, bekam er einen Schlag ins Gesicht. Der 21-Jährige kann nicht beurteilen, ob der Schlag vorsätzlich oder unbeabsichtigt erfolgt ist.

Der Geschlagene gab weiterhin an, dass er in Folge des Schlages über sein geschobenes Fahrrad gestürzt sei und sich dabei zusätzlich verletzte.

Der unbekannte Fahrradfahrer, der offenbar selbst nicht stürzte, setzte seine Fahrt in Richtung Bad Münder fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, und verschwand in der Dunkelheit.

Der Verletzte ging zunächst nach Hause. Als sich im Laufe des Tages die Schmerzen und Beschwerden verschlimmerten, suchte er eine Klinik auf. Neben Blutergüssen wurde eine Schädelprellung diagnostiziert.

Die Ermittler der Polizei Bad Münder suchen nun Zeugen, die den gesuchten Fahrradfahrer auf der Fahrt in Richtung Bad Münder gesehen haben. Eine Beschreibung gibt es leider aus genannten Gründen nicht.

Möglicherweise hatte der unbekannte Fahrradfahrer im Freundes- oder Bekanntenkreis vom Ereignis erzählt.

Hinweise werden vom Polizeikommissariat Bad Münder unter der Tel.-Nr. 05042/93310 entgegengenommen.

Jens Petersen

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeikommissariat Bad Münder

Telefon: 05042/9331-171

E-Mail: poststelle@pk-bad-muender.polizei.niedersachsen.de

