POL-H: Zeugenaufruf! Lehrte: Unbekannter raubt 21-Jähriger Tageseinnahmen von Geschäft

Hannover (ots)

Am Montag, 29.04.2019, hat ein bislang Unbekannter eine 21 Jahre alte Frau an der Parkstraße überfallen und ihr die Handtasche entrissen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die junge Frau gegen 14:00 Uhr mit den Einnahmen aus einem Geschäft in Lehrte zu Fuß auf dem Weg zu einer Bank. An der Kreuzung Parkstraße /Ecke Spreewaldstraße stieß der unbekannte Angreifer sie in ein Gebüsch. Dabei entriss ihr der Räuber die Handtasche in der sich auch die Einnahmen des Geschäfts befanden, welche sie gerade zur Bank bringen wollte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der zwischenzeitlich alarmierten Polizei verlief erfolglos. Der Gesuchte ist etwa 1,90 Meter groß, hat ein südländisches Äußeres und eine kräftige Schulterpartie. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und dunkelrote Turnschuhe.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /pu, isc

