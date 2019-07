Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Alkoholisierter Autofahrer vormittags mit 2 Promille unterwegs

Bad Münder (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Münder stoppte am gestrigen Montagvormittag in Hachmühlen einen Autofahrer, dessen Atemalkohol eine Konzentration von 2 Promille aufwies. Der VW Golf bog gegen 10:30 Uhr von der Bundesstraße 217, aus Richtung Hameln kommend, in die Bundesstraße 442 ab, als die Polizeistreife auf den Wagen aufmerksam wurde.

Dem 62-jährigen Fahrer aus Bad Münder wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein durfte er sofort abgeben.

