POL-HM: Promillefahrer am Wochenende

Den gut gemeinten Rat der Mediziner, bei Hitze viel Flüssigkeit zu trinken, haben am Wochenende zwei Männer irgendwie falsch verstanden: sie tranken übermäßig viel Alkohol und haben sich dann noch hinter das Steuer gesetzt. Mit unangenehmen Folgen ...

Der erste alkoholisierte Autofahrer fiel am Samstagmorgen auf. Die Polizei Bad Münder wurde kurz vor 08.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Kreisstraße 72 zwischen Beber und Bakede gerufen. Ein Rettungswagen war vorsorglich ebenfalls mit alarmiert worden. Ortsausgang Bakede auf Höhe der Einmündung Kranzberg hing ein Audi im Straßengraben. Nach den ersten Feststellungen am Unfallort muss davon ausgegangen werden, dass der 69-jährige Fahrer aus Bad Münder von der Straße "Kranzberg" auf die Heerstraße zugefahren ist und, anstatt an der Einmündung rechts oder links abzubiegen, geradeaus fuhr. Der Audi rutschte in den Straßengraben. Ein Abschleppwagen musste den Pkw später bergen und abschleppen.

Der Verunfallte wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Hier wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, da bei ihm noch vor dem Abtransport Alkoholbeeinflussung festgestellt werden konnte. Ein Alkomat-Test war nicht möglich, so dass das Ergebnis der Laboruntersuchung abgewartet werden muss. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der zweite Promillefahrer wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Eimbeckhausen von der Polizei erwischt. Ein VW Fox mit auffälliger Fahrweise soll auf der Bundesstraße 442 von Bad Münder in Richtung Lauenau unterwegs sein, so die Meldung bei der Kooperativen Regionalleitstelle Weserbergland in Hameln gegen 03:30 Uhr. Streifenwagen aus Bad Münder und Bad Nenndorf waren eingesetzt, um den gemeldeten Wagen abzufangen.

Eine Streife des Polizeikommissariat Bad Nenndorf konnte den Volkswagen auf der Bundesstraße 442 Höhe Eimbeckhausen feststellen und folgen. Der Fox bog nach Eimbeckhausen ab und fuhr gefolgt vom Streifenwagen in Schlangenlinie. Dabei geriet der Wagen auch auf die Gegenfahrbahn. Der VW konnte nach anfänglicher Reaktionslosigkeit des Fahrers im Ort gestoppt werden.

Der 50-jährige Fahrer aus dem Landkreis Schaumburg stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,5 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

