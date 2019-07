Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Laterne auf Parkdeck nicht gesehen

Hattingen (ots)

Am Samstag verletzte sich ein 49-jähriger Hattinger auf der Großen Weilstraße bei einem Verkehrsunfall leicht. Auf dem Parkdeck eines Parkhauses fuhr der 49-Jährige mit seinem Hyundai in Richtung Ausfahrt. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er eine auf dem Deck befindliche Laterne und fuhr frontal dagegen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Hattinger leicht und er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

