Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Hattingen (ots)

Am Samstag, gegen 21:30 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Hattinger mit seinem Peugeot auf der Blankensteiner Straße in Richtung Hattingen Stadtmitte. Zu spät bemerkte er, dass die vor ihm fahrende 32-jährige Hattingerin ihren VW Polo abbremste, um nach links in die Straße Am Vinckenbrink abzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte er sein Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem entgegenkommenden Audi eines 43-jährigen Esseners zusammen. Der Fahrer, seine 43-jährige Beifahrerin sowie die zwei ebenfalls im Auto sitzenden 8 Jährigen Kinder, werden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie werden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des Peugeot verletzt sich leicht, benötigte aber keine sofortige ärztliche Behandlung.

