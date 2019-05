Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Alkoholisierte Geisterfahrerin verursacht schweren Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Rheinböllen (ots)

Am späten Donnerstagabend verursachte eine Pkw-Fahrerin auf der A 61 Nähe Rheinböllen einen schweren Verkehrsunfall. Sie befuhr zunächst die BAB in Richtung Koblenz und fuhr im Baustellenbereich zwischen der Tank- und Rastanlage Hunsrück Ost und der Anschlussstelle Rheinböllen mehrfach in die Schutzplanken. Anschließend wendete sie verbotswidrig ihr Fahrzeug und fuhr auf derselben Fahrbahn zurück, bis sie nach etwa zwei Kilometern mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen frontal zusammenstieß. Dabei entstand erheblicher Sachschaden, insgesamt drei Personen wurden teils schwer- jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Die Unfallverursacherin stand stark unter Alkoholeinfluss, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die A 61 war zwischen 23.30 und 01.10 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz



Telefon: 02611033301

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell