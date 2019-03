Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Abschlussmeldung zum Gefahrstoffeinsatz in der Innenstadt

Krefeld (ots)

Nach Auswertung aller vor Ort genommenen Proben durch die Analytische Task Force in Köln wurde soeben mitgeteilt, dass in keiner der genommenen Proben Spuren von Gefahrstoffen gefunden wurden. Der Betroffene wurde aus dem Krankenhaus entlassen und kann in seine Wohnung zurückkehren. Es besteht keine Gefahr. Bei dem Einsatz wurden keine Menschen verletzt.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Krefeld

Lars Klausing

Telefon: 02151-8213 333

E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de

http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell