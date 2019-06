Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen nach Ampelunfall gesucht

Ludwigshafen (ots)

10 000 Euro Sachschaden und eine grüne Ampel als Auslöser sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwoch (26.06.2019). Eine 72-Jährige war gegen 16 Uhr mit ihrem Pkw auf der Brauchwiesenstraße in Richtung Bayreuther Straße unterwegs. An der Kreuzung Brauchwiesenstraße/Bayreuther Straße bog sie dann links auf die B44 ab. Hierbei kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit einem 46-jährigen Autofahrer, der zeitgleich aus Richtung Raschigstraße kam. Die 72-Jährige wie auch der 46-Jährige gaben an, dass die Ampel jeweils grün war. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

