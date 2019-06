Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

2000 Euro Sachschaden verursachte am Mittwoch, 26.06.2019, ein unbekannter Fahrzeugführer an einem geparkten PKW. Der Fiat Panda war zwischen 07:45 Uhr und 13:40 Uhr in der Bürgermeister-Fries-Straße geparkt. Als die 63-jähriger Halterin an ihren PKW zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der Fahrerseite fest. Vom Unfallverursacher fehlt jedoch jede Spur.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

