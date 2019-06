Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: LKW rammt Auto

Ludwigshafen (ots)

Ein 28-Jähriger musste am Mittwoch (26.06.2019), nach einem Verkehrsunfall, verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der junge Mann war gegen 15.20 Uhr mit seinem Pkw in der Saarlandstraße in Richtung Mundenheim unterwegs, als ein neben ihm fahrender LKW plötzlich die Spur nach rechts wechselte und den 28-Jährigen mit seinem Mercedes übersah. Der LKW schob den Mercedes in eine Parkreihe. Durch den Verkehrsunfall verletzte sich der Mann. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 27 000 Euro.

