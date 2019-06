Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Tresor aus Firma weg

Ein Einbrecher war in der Nacht zum Freitag in einem Ulmer Betrieb.

Ulm (ots)

Dem Unbekannten gelang es, die Tür zu der Firma in der Donautalstraße aufzubrechen. Er durchsuchte die Räume und fand den Tresor. Den hebelte er von der Wand und nahm ihn mit. Die Polizei in Ulm-Wiblingen (Tel. 0731/401750) ermittelt jetzt, um dem Einbrecher auf die Spur zu kommen. Ob es sich dabei um denselben Täter handelt, der bereits in der Nacht zum Montag in dieser Firma war, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4299128).

Die Ermittler empfehlen, sich vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung informiert die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ulm darüber, wie das geht. Die Beratungsstelle ist unter der Telefonnummer 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

