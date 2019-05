Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze (bue): Am 03.05.2019 stellte die 76-jährige Geschädigte ihren Pkw Audi gegen 09:30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Elze ab. Als sie gegen 10:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie vorne rechts am Pkw eine Beschädigung fest. Aufgrund der Art der Beschädigung ist davon auszugehen, dass der Schaden durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken entstanden ist. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am Pkw Audi wird auf ca. 400.- Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 oder der Polizeistation in Gronau unter der Telefonnummer 05182-909220 in Verbindung zu setzen.

