Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 481 zwischen Eime und Banteln

Hildesheim (ots)

(bur) Am Freitag, den 03.05.2019, ereignete sich gegen 07:25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 481 bei Banteln. Ein 53 jähriger Fahrzeugführer aus Sehlde war mit seinem Pkw von Eime in Richtung Banteln unterwegs. In einer Rechtskurve vor der Einmündung zum Kalkwerk kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild und kollidierte nach ca 30 m frontal mit einem Stück Schutzplanke, was er mit in den dahinter befindlichen Graben zog. Der Pkw schleuderte kopfüber in die dortige Böschung und stieß mit dem Dach gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde im Fahrzeug eingeklemmt, war aber ansprechbar. Die freiwilligen Feuerwehren aus Marienhagen, Banteln, Eime und Gronau waren mit 35 Kräften vor Ort und konnten ihn befreien. Die L 481 musste halbseitig gesperrt werden. Die Rettungskräfte waren anfangs mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Der Unfallbeteiligte wurde schwer verletzt in ein hildesheimeer Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeitig nicht.

