Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Zwischen Dienstag, 13.30 Uhr und Mittwoch, 11.45 Uhr kam es durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer zu einer Verkehrsunfallflucht. Aufgrund der Beschädigungen am Suzuki eines 51-jährigen Sarstedters, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Giesener Straße in Sarstedt stand, ist davon auszgehen, dass der Unfallflüchtige beim Vorbeifahren in Richtung Vossstraße mit diesem kollidierte. Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrer und Fahrzeug erbittet die Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850.

