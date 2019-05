Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl bei älterer Dame von Schmuck

Hildesheim (ots)

Straftat zum Nachteil älterer Menschen (SÄM-Delikt)

Sarstedt-Heisede (Kop) Am Dienstag, 30.04.19 gegen 11:45 Uhr, wurde in Heisede, in der Straße Langer Kamp eine ältere Dame von einem unbekannten männlichen Täter aufgesucht und bestohlen. Die Person gab sich als Bekannter aus, überrumpelte die Hausbewohnerin regelrecht und betrat das Haus. Der Täter suchte mehrere Räume des Hauses auf und entwendete eine Vielzahl an Schmuckstücken. Während der Tathandlungen redete der Täter permanent auf die Geschädigte ein. Anschließend verschwand er mit dem Diebesgut. Die Person wird wie folgt beschrieben: - ca. 35 Jahre alt - ca. 180 cm - kräftige Statur - brauner Haarkranz, sehr lichtes Haar - sprach akzentfreies deutsch - bekleidet mit blauem verwaschenen Blouson (die Hose ähnlich)

Hinweise bitte an Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

