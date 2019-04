Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl an Luftmessstation in der Schuhstraße

Hildesheim (ots)

(jpm)Bisher unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende drei Probenahmeköpfe an den Feinstaubmessgeräten am Luftmesscontainer in der Schuhstraße in Hildesheim.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand war die Tatzeit am frühen Sonntagmorgen (28.04.2019), zwischen 04:00 Uhr und 06:00 Uhr.

Der betreffende Container steht in der Schuhstraße auf einem Parkstreifen (Richtung Hindenburgplatz) zwischen den Einmündungen Kläperhagen und Altpetristraße. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich Zugang auf das Flachdach des Containers und entwendeten anschließend die dort aufgesetzen Feinstaubmessköpfe.

Geschädigt ist im vorliegenden Fall das staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim. Der Schaden liegt bei ca. 7.000 Euro.

Zeugen, die eventuell Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Zusatz: Das veröffentlichte Foto des Messcontainers wurde durch das Gewerbeaufsichtsamt zur Verfügung gestellt. Auf diesem sind die drei entwendeten Probenahmeköpfe zu sehen.

