Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 1904027 Viersen-Boisheim: Aufmerksamer Bürger wird Zeuge zweier Einbrüche

Viersen (ots)

Ein aufmerksamer Bürger, der am Samstag gegen 02:40 Uhr die Nettetaler Straße entlang ging wurde stutzig als er zwei schwarz gekleidete Männer vor einer Pizzeria beobachtete. Die beiden Männer sprachen den Zeugen in aggressiver Form an, zeigten ihm dabei auch ein Messer. Hiernach trennten sich die Wege, der Zeuge entfernte sich von der Örtlichkeit und rief die Polizei. Durch die eingesetzten Beamten wurde schließlich ein Einbruch festgestellt, die Kasse wurde geöffnet. Dazu wurde im Laufe der frühen Morgenstunden ein weiterer versuchter Einbruch einer Bäckerei in unmittelbarer Umgebung gemeldet. Zu den Männern gibt es neben ihrer schwarzen Kleidung noch weitere Beschreibungen:

1. ca. 30-35 Jahre alt, blond, ca. 180 cm groß 2. ca. 30-35 Jahre alt, dunkelhaarig/schwarz, ca. 185 cm groß

Eine Fahndung der Polizei verlief negativ. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./kh (492)

